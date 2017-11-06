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Ноя. 6, 2017
просмотры: 123

Чем бородатая Кончита Вурст очаровала мир

567

В 2014 году победа австрийского поп-певца Томаса Нойвирта на песенном конкурсе Евровидение стала настоящей сенсацией. Дело в том, что на сцену исполнитель вышел в образе своего женского альтер-эго Кончиты Вурст. Эффектный образ помимо яркого платья и роскошной прически дополняла мужественная борода. Этот факт заставил многих любителей щетины взяться за бритву. Некоторые зрители были уверены, что на таком ярком эпатаже певец долго не продержится, однако он до сих пор гастролирует по миру в женском платье. Чем же Томас Нойвирт так зацепил мир? Dni.Ru предлагают своим читателям самим ответить на этот вопрос, оценив фотографии певца, который пугающе правдоподобно вживается в свой образ на сцене.

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