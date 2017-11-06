Чем бородатая Кончита Вурст очаровала мир

В 2014 году победа австрийского поп-певца Томаса Нойвирта на песенном конкурсе Евровидение стала настоящей сенсацией. Дело в том, что на сцену исполнитель вышел в образе своего женского альтер-эго Кончиты Вурст. Эффектный образ помимо яркого платья и роскошной прически дополняла мужественная борода. Этот факт заставил многих любителей щетины взяться за бритву. Некоторые зрители были уверены, что на таком ярком эпатаже певец долго не продержится, однако он до сих пор гастролирует по миру в женском платье. Чем же Томас Нойвирт так зацепил мир? Dni.Ru предлагают своим читателям самим ответить на этот вопрос, оценив фотографии певца, который пугающе правдоподобно вживается в свой образ на сцене.
Певица празднует свой день рождения
В шестом сезоне на проект пришли самые красивые девушки
У девушки целая ария поклонников
В столице стартовали продажи нового телефона Apple
Актеры стали гостями презентации
Актриса показала новый образ
Девушка хочет доказать, что слабый пол не такой уж и слабый
Разница в возрасте порой зашкаливает
Девушка хочет доказать, что нагота не связана с сексуальностью
В рамках Недели Моды в Москве на подиум вышли Анна Шульгина и Елена Кулецкая
Актер, похоже, всерьез удалился в религию
Футболист впервые высказался по поводу возможного развода со своей женой Алисой
О переменах в жизни ведущего рассказал Владимир Фриске
Предметом разбирательств стали кроссовки Леры Фрост