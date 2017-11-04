Самая горячая ведущая покорила мир "голыми" снимками

Ведущая американского канала Miami TV Дженни Скордамаг стала настоящей звездой в социальной сети Instagram. Секрет ее успеха – многочисленные "голые" снимки.
Она чуть ли каждый день демонстрирует поклонникам соблазнительные формы. Dni.Ru собрали лучшие фотографии ведущей.
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