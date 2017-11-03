Москвичи в восторге от нового iPhone X

В Москве стартовали продажи нового телефона Apple – iPhone X.Cтоимость новинки начинается от 79,9 тысячи рублей за модель с памятью 64 Гб. За гаджет с памятью 256 Гб придется заплатить 91,9 тысячи рублей. Желающие приобрести телефон в числе первых заняли очереди около официальных магазинов за несколько дней до официального старта продаж.​



