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Пятница 3 ноября
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Ноя. 3, 2017
просмотры: 123

Москвичи в восторге от нового iPhone X

567

В Москве стартовали продажи нового телефона Apple – iPhone X.Cтоимость новинки начинается от 79,9 тысячи рублей за модель с памятью 64 Гб. За гаджет с памятью 256 Гб придется заплатить 91,9 тысячи рублей. Желающие приобрести телефон в числе первых заняли очереди около официальных магазинов за несколько дней до официального старта продаж.​


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