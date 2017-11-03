Максакова и Этуш блеснули в театре

В столичном театре имени Е.Вахтангова состоялась презентация Симоновской сцены после капитального ремонта. Столь значимое событие не смогли пропустить известные отечественные актеры. Среди них оказались и легендарный артист Владимир Этуш и актриса Людмила Максакова, на мероприятии блиставшая с шикарным букетом красных роз.
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