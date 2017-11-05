Самые сексапильные участницы "Голоса-6"

На Первом канале во всю идет шестой сезон шоу "Голос". Жюри уже сформировало команды из вокалистов. А у зрителей появились свои любимчики. Dni.Ru решили представить самых сексуальных участниц проекта.
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