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Ноя. 5, 2017
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Самые сексапильные участницы "Голоса-6"

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На Первом канале во всю идет шестой сезон шоу "Голос". Жюри уже сформировало команды из вокалистов. А у зрителей появились свои любимчики. Dni.Ru решили представить самых сексуальных участниц проекта.

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