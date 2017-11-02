Паулина Андреева осталась без волос

В столичном МХТ им. А.П.Чехова состоялся показ спектакля "Светлый путь. 19.17" режиссера Александра Молочникова. В постановке приняли участие Виктория Исакова, Ирина Пегова, Игорь Верник, Инга Оболдина и многие другие. Особое внимание привлекла актриса Паулина Андреева, которая появилась на сцене с короткой мужской стрижкой.