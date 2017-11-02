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Ноя. 2, 2017
просмотры: 123

Паулина Андреева осталась без волос

567

В столичном МХТ им. А.П.Чехова состоялся показ спектакля "Светлый путь. 19.17" режиссера Александра Молочникова. В постановке приняли участие Виктория Исакова, Ирина Пегова, Игорь Верник, Инга Оболдина и многие другие. Особое внимание привлекла актриса Паулина Андреева, которая появилась на сцене с короткой мужской стрижкой.

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