Паулина Андреева осталась без волос

В столичном МХТ им. А.П.Чехова состоялся показ спектакля "Светлый путь. 19.17" режиссера Александра Молочникова. В постановке приняли участие Виктория Исакова, Ирина Пегова, Игорь Верник, Инга Оболдина и многие другие. Особое внимание привлекла актриса Паулина Андреева, которая появилась на сцене с короткой мужской стрижкой.
Девушка хочет доказать, что слабый пол не такой уж и слабый
Разница в возрасте порой зашкаливает
Девушка хочет доказать, что нагота не связана с сексуальностью
В рамках Недели Моды в Москве на подиум вышли Анна Шульгина и Елена Кулецкая
Балерина вышла в свет в скромном наряде
17-летняя Мишель Раппопорт отдыхает на лучших курортах
82-летний актер без остался без имущества
Супруги обвенчались на Кипре
Артист оказался с центре громкого скандала
В парке "Зарядье" прошел показ Bosco Fresh
Приятель артиста прокомментировал слухи
Задержанный получил ожоги и умер в больнице, не приходя в сознание
Артистка просила сделать мотор самолета "потише"
Мария буквально расцвела