Знаменитости предпочитают молодых мужчин

Среди представителей отечественного шоу-бизнеса много пар, которые на первый взгляд кажутся мезальянсом. Причина кроется во внушительной разнице в возрасте влюбленных. Однако их самих этот факт совершенно не смущает.
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