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Окт. 31, 2017
просмотры: 123

Дочь Валерии сорвала овации в Москве

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В рамках Недели Моды в Москве на подиум вышли Анна Шульгина и Елена Кулецкая. Среди гостей показа Lucien Krysan были и другие звезды российского шоу-бизнеса. 

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