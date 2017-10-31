Дочь Валерии сорвала овации в Москве

В рамках Недели Моды в Москве на подиум вышли Анна Шульгина и Елена Кулецкая. Среди гостей показа Lucien Krysan были и другие звезды российского шоу-бизнеса.
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