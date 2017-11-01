Молодая красотка путешествует голой

21-летняя уроженка Нидерландов по имени Стерре путешествует без одежды, пытаясь доказать всему миру, что нагота не связана с сексуальностью. "Такая жалость, что не все видят, как приятна несексуальная нагота. Я хотела бы изменить это", – заявила журналистам светловолосая красотка.