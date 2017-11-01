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Ноя. 1, 2017
просмотры: 123

Королева "качалки" покорила Сеть

567

Наталия Кузнецова, более известная поклонникам спорта как Наталия Трухина – профессиональный бодибилдер и пауэрлифтер. Заниматься спортом девушка начала в 14-летнем возрасте. Тогда она весила 40 килограммов. Сейчас, 12 лет спустя, она весит в два раза больше. Объем бицепса спортсменки – 47 сантиметров, бедра – 72, а талии 76.

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