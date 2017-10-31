Волочкова спрятала живот за свободной одеждой

Московская премьера драматического ледового спектакля "Ромео и Джульетта" режиссера-постановщика Ильи Авербуха состоялась в "Лужниках". Гостями премьеры стали Алла Михеева, Алиса Гребенщикова, Анастасия Волочкова, Юлия Барановская, Светлана Абрамова, Михаил Куснирович и многие другие.
"Я обожаю Илью Авербуха, нас с ним связывает два сезона "Ледникового периода", все его постановки фантастические. Но "Ромео и Джульетта" – это что-то особенное. Илья Авербух – это потрясающий хореограф, режиссер-постановщик, он просто гений", – заявила Анастасия Волочкова.
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