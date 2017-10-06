Губерниев провел ночь перед днем рождения с Малаховым

Дмитрий Губерниев 6 октября отметил свое 43-летие. Звезда эфира является активным инстаблогером, регулярно выкладывая на свою страничку новые снимки и видео. Судя по его публикациям в соцсети, спортивный комментатор ведет активный светский образ жизни и не прочь сделать селфи со знаменитостями.
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