Губерниев провел ночь перед днем рождения с Малаховым

Дмитрий Губерниев 6 октября отметил свое 43-летие. Звезда эфира является активным инстаблогером, регулярно выкладывая на свою страничку новые снимки и видео. Судя по его публикациям в соцсети, спортивный комментатор ведет активный светский образ жизни и не прочь сделать селфи со знаменитостями.