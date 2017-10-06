Страшная авария поезда и автобуса во Владимире

В результате крупного ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области погибли более 15 человек. Автобус со спящими пассажирами выехал на железнодорожные пути и заглох.
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