Домашние животные прошлись по московским музеям

В преддверии Дня животных, который отмечается во всем мире 4 октября, столичные владельцы четвероногих братьев меньших были приглашены пройтись по любимым заведениям горожан.

Все больше людей не хотят надолго расставаться со своими животными, и стараются брать их с собой в общественные места для совместного проведения досуга. Бизнес откликается на потребности общества, и в городе все чаше на двери магазина или ресторана можно встретить табличку Pet Friendly. Окружающие по-разному относятся к такому "соседству", и чтобы доказать, что четвероногие не причиняют особых неудобств, группа москвичей и их питомцев проехалась по культурному московскому маршруту, составленному экспертами Pedigree и Whiskas. Они побывали на выставке Брейгеля в Artplay, перекусили в кафе "Жан-Жак", отправились в модную студию NYM Yoga, где в этот день можно было посещать уроки в компании четвероногих друзей, после чего ознакомились с экспозицией Московского музея современного искусства (MMOMA) и поужинали в Lustra Bar.