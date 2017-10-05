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Окт. 5, 2017
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Домашние животные прошлись по московским музеям

567

В преддверии Дня животных, который отмечается во всем мире 4 октября, столичные владельцы четвероногих братьев меньших были приглашены пройтись по любимым заведениям горожан.

Все больше людей не хотят надолго расставаться со своими животными, и стараются брать их с собой в общественные места для совместного проведения досуга. Бизнес откликается на потребности общества, и в городе все чаше на двери магазина или ресторана можно встретить табличку Pet Friendly. Окружающие по-разному относятся к такому "соседству", и чтобы доказать, что четвероногие не причиняют особых неудобств, группа москвичей и их питомцев проехалась по культурному московскому маршруту, составленному экспертами Pedigree и Whiskas. Они побывали на выставке  Брейгеля в Artplay, перекусили в кафе "Жан-Жак", отправились в модную студию NYM Yoga, где в этот день можно было посещать уроки в компании четвероногих друзей, после чего ознакомились с экспозицией Московского музея современного искусства (MMOMA) и поужинали в Lustra Bar. 

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