Необычная Пугачева привела в восторг школьников

Сегодня, 5 октября, в России отмечают День учителя. Dni.ru решили напомнить своим читателям, что среди отечественных и зарубежных знаменитостей немало педагогов, только об об этом мало кто помнит.
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