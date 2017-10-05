Пиманов привел на премьеру красавицу-жену Погодину Родившая Снигирь лишилась своей красоты Навка оголилась на вечеринке Лучшие экранизации романов Стивена Кинга

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Екатерина Андреева ошеломила признанием
В Сети появились интимные фото стримерши Карины
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Четверг 5 октября
Лента новостей
14:49
На iPhone X появится лицо Путина
14:37
Венгрия объединится с Россией назло Украине
14:26
Названы повышающие потенцию фрукты
14:23
Марина Зудина: Сделать аборт – это было мое решение
14:12
Россиянин прорубил топором двойную сплошную (видео)
14:09
Нобелевку по литературе отдали английскому писателю
14:06
У безработного 26-летнего москвича угнали две Audi
14:02
Савченко устроила истерику из-за Донбасса
13:55
Нюша показала страсть с 37-летним мужем
13:55
Годовалая дочь певца из "Голоса" трагически погибла
13:44
Когда в Москве закончатся дожди
13:28
Порошенко подслушали в сортире
13:27
Сбежавший на Украину телеведущий Киселев оставил долги семье
13:07
Дожившим до 2030 года россиянам дадут хорошую пенсию
13:04
Шурыгина устроила провокацию в самый важный день
12:42
Очищение от токсинов грозит смертью
12:31
Продажу лекарств в супермаркетах назвали опасной идеей
12:21
"Наномопед" Чубайса оказался в 10 раз дороже китайского
12:19
Сати Казанова отказалась от свадьбы с итальянцем
12:13
В центре Москвы загорелась чайхана
11:51
Педофил 13 лет насиловал дочь и сел в тюрьму
11:51
Ученые создали клей для открытых ран
11:36
Крупное ДТП парализовало Бутырскую улицу
11:24
Во всем виноваты белые: Мишель Обама о причинах бедствий США
11:20
Земфиру и Ренату Литвинову поженили в Швеции
11:18
Курсу доллара пообещали падение до 56 рублей
11:10
Названы любимые иномарки россиян
11:03
Необычная Пугачева привела в восторг школьников
10:49
Airbus вернулся в Шереметьево из-за упавшего в обморок пассажира
10:45
Хочу в тюрьму: сибиряк избил полицейского и решил жилищные проблемы
10:40
В сквере на юго-востоке Москвы найдено тело мужчины
10:35
Больная Фатеева считает себя проклятой
10:25
Аренду квартиры россияне могут оплатить сексом
10:18
Зеленую ветку метро перекроют на день
10:00
Звезда "Дома-2" раскрыла секрет отношений Баскова и Лопыревой
09:57
Польша воткнула Украине нож в спину
09:43
Новые подробности убийства пауэрлифтера Драчева
09:32
Как посетить Пушкинский музей бесплатно
09:23
iPhone спас женщине жизнь во время стрельбы в Лас-Вегасе
09:11
Названо отличие мужской и женской мастурбации
09:09
Стильная Апексимова украсила собой мужскую компанию
09:09
В банке на северо-востоке Москвы открыли стрельбу
08:41
Певица из "Тату" вернулась в Россию и рассказала о втором ребенке
08:35
Подсчитано число жертв ядерного удара КНДР
08:33
Исторический визит короля саудитов в Москву начался с ЧП
08:18
Под Москвой сгорел мебельный цех (видео)
08:08
После ДТП на юго-западе Москвы загорелся автомобиль
07:52
В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
22:53
Нового главу фракции "ЕР" в Госдуме изберут 9 октября
22:35
Исхудавшая Пугачева стала королевой ночи
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены
Земфиру и Ренату Литвинову поженили в Швеции
Жена Караченцова: У Коли рак
После инсульта Волочкова покупает инвалидное кресло
Стало известно о романе Джигурды и знойной итальянки
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Окт. 5, 2017
просмотры: 123

Необычная Пугачева привела в восторг школьников

567

Сегодня, 5 октября, в России отмечают День учителя. Dni.ru решили напомнить своим читателям, что среди отечественных и зарубежных знаменитостей немало педагогов, только об об этом мало кто помнит.

поделиться

комментарии

Стильная Апексимова украсила собой мужскую компанию

Кинодеятели встретились со столичным мэром

567

Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет

Актриса появилась на публике в смелом наряде

567

Самые красивые девушки Рунета

По результатам голосования в финал всероссийского этапа попали пять красавиц

567

Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу

Мими Чой из Канады делится мастерством создавать оптические иллюзии при помощи грима

567

Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником

На торжественную церемонию в Москве собрались самые заметные представители телеиндустрии

567

История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала

Влюбленные собрались под венец спустя полгода отношений

567

Российские мамочки показали свои таланты

В Москве прошел необычный творческий конкурс

567

Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе

Стивен Пэддок ранил более 400 и убил около 50 человек

567

Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына

Актеры пришли на сбор труппы в театр "Современник"

567

Как изменилась Чулпан Хаматова

Актрисе исполнилось 42 года

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой

Разгадан феномен двух самых противоречивых персон
Шоу-бизнес

Певица из "Тату" вернулась в Россию и рассказала о втором ребенке

Артистка уверена, что сделала правильный выбор

Политика

Порошенко опорочил честь бежавшего в Россию бизнесмена
Неадекватный Трамп перепугал выживших в катастрофе
Путин рассмешил анекдотом об израильском солдате
Германия объявила охоту на Меркель

Шоу-бизнес

Марина Зудина: Сделать аборт – это было мое решение
Нюша показала страсть с 37-летним мужем
Годовалая дочь певца из "Голоса" трагически погибла
Шурыгина устроила провокацию в самый важный день

Проишествия

Резкое пике Boeing заставило россиян прощаться с жизнью
Владелец "Наутилуса" резал и сжигал женщин перед камерой
Спецназ США опозорился при штурме номера террориста-миллионера
Эффектная блондинка прикрывала грудью убитого на кладбище

Lifestyle

Уступка Познера погубила ТЭФИ
Максим Леонидов раскрыл главный секрет жизни
Собчак дала рекомендацию Поклонской
Эрнст подарил Малахову долгожданный трофей
Шоу-бизнес

После инсульта Волочкова покупает инвалидное кресло

Балерина ждала покупку два месяца
Шоу-бизнес

Ольга Орлова об уходе из "Дома-2"

Телеведущая высказалась о работе в реалити-шоу
Шоу-бизнес

Больная Фатеева считает себя проклятой

Актриса борется с недугами в полном одиночестве
Общество

Сбежавший на Украину телеведущий Киселев оставил долги семье

Судебные приставы могут арестовать имущество журналиста

Гороскоп

Лариса Долина выйдет замуж в четвертый раз
Арина Шарапова начинает жизнь заново
Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года

Фоторепортажи

Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет
Самые красивые девушки Рунета
Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу
Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником

Спорт

Путин посмеялся над президентом "Зенита"
Акинфеев наконец показал красавицу-жену
Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)

Регионы

Суровый уральский стоматолог сам удалил себе зуб (видео)
Убийца "пьяного" мальчика запуталась в показаниях
Уральский шоумен сел на восемь лет за секс с подростком
В Обнинске интеллигентные цыгане торгуют биткоинами на улице
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru