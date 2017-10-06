Виторгана засняли с другой женщиной

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Клима Шипенко "Салют-7". Поддержать режиссера и его детище пришло множество артистов. Особое внимание привлекли нежно держащиеся за руки актеры и супруги Елена Лядова и Владимир Вдовиченков и Максим Виторган, которого засняли в обществе актрисы Кристины Бабушкиной.
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