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Окт. 6, 2017
просмотры: 123

Виторгана засняли с другой женщиной

567

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Клима Шипенко "Салют-7". Поддержать режиссера и его детище пришло множество артистов. Особое внимание привлекли нежно держащиеся за руки актеры и супруги Елена Лядова и Владимир Вдовиченков и Максим Виторган, которого засняли в обществе актрисы Кристины Бабушкиной.

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