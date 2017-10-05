Свадебные фото Шурыгиной

Ставшая знаменитой благодаря телешоу 18-летняя Диана Шурыгина 5 октября вышла замуж за 29-летнего телеоператора Андрея Шлягина. Регистрация брака прошла во Дворце бракосочетаний №4, где влюбленные поклялись друг другу в любви в присутствии родственников.
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