Стильная Апексимова украсила собой мужскую компанию

Накануне, 4 октября, состоялась встреча мэра Сергея Собянина с художественными руководителями московских театров. На мероприятии отметились Олег Меньшиков, Александр Калягин, Олег Табаков и другие. Мужскую компанию разбавила Ирина Апексимова, которая выглядела невероятно стильно в черном наряде.