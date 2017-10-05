Стильная Апексимова украсила собой мужскую компанию

Накануне, 4 октября, состоялась встреча мэра Сергея Собянина с художественными руководителями московских театров. На мероприятии отметились Олег Меньшиков, Александр Калягин, Олег Табаков и другие. Мужскую компанию разбавила Ирина Апексимова, которая выглядела невероятно стильно в черном наряде.
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