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Окт. 4, 2017
просмотры: 123

Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет

567

В Москве состоялась премьера картины Карена Оганесяна "Жизнь впереди". Множество отечественных знаменитостей посетили показ. Особенно отметилась актриса Валерия Кожевникова. Артистка вышла в свет в черном брючном костюме. Однако декольте у наряда оказалось весьма глубоким.

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