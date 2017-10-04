Кожевникова с декольте до пупа вышла в свет

В Москве состоялась премьера картины Карена Оганесяна "Жизнь впереди". Множество отечественных знаменитостей посетили показ. Особенно отметилась актриса Валерия Кожевникова. Артистка вышла в свет в черном брючном костюме. Однако декольте у наряда оказалось весьма глубоким.