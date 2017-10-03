Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу

Визажист из Канады Мими Чой прославилась на весь мир благодаря странице в Instagram, на которой делится мастерством создавать оптические иллюзии при помощи грима. Образы, которые она воплощает, одновременно пугающие и завораживающие. Dni.Ru предлагают читателям самостоятельно сложить свое мнение о них, взглянув на некоторые работы.
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