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Окт. 3, 2017
просмотры: 123

Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу

567

Визажист из Канады Мими Чой прославилась на весь мир благодаря странице в Instagram, на которой делится мастерством создавать оптические иллюзии при помощи грима. Образы, которые она воплощает, одновременно пугающие и завораживающие. Dni.Ru предлагают читателям самостоятельно сложить свое мнение о них, взглянув на некоторые работы.

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