Визажист прославилась благодаря ужасающему макияжу

Визажист из Канады Мими Чой прославилась на весь мир благодаря странице в Instagram, на которой делится мастерством создавать оптические иллюзии при помощи грима. Образы, которые она воплощает, одновременно пугающие и завораживающие. Dni.Ru предлагают читателям самостоятельно сложить свое мнение о них, взглянув на некоторые работы.