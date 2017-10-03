Самые красивые девушки Рунета

В конце сентября закончился всероссийский этап смс-голосования "Королева Рунета Россия 2018", по итогам которого в финал всероссийского этапа конкурса попали пять красавиц. Согласно правилам конкурса, бороться за титул может женщина из России и стран ближнего зарубежья, имеющая детей. Dni.Ru предлагают оценить красоток, дошедших до финишной прямой.