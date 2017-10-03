Родившая Снигирь лишилась своей красоты Навка оголилась на вечеринке Лучшие экранизации романов Стивена Кинга Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Екатерина Андреева ошеломила признанием
В Сети появились интимные фото стримерши Карины
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Вторник 3 октября
Лента новостей
19:58
Путин посмеялся над президентом "Зенита"
19:41
Барановская блеснула на красной дорожке
19:40
Путин доверил Васильеву Дагестан
19:37
Под Хабаровском мужчину зарезали из-за бутылки водки
19:25
Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником
19:15
Россиянин отдал неизвестной колдунье миллион за приворот жены
18:59
Мечтательный Киев назвал дату возвращения Крыма
18:54
При крушении самолета в Казахстане погибли пять человек
18:46
Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены
18:25
Истязавший жену помор пытался задушить пасынка подушкой
17:59
На Кунцевском кладбище совершено загадочное убийство
17:44
В Польше продолжается безумство вокруг советских памятников
17:40
Тысяча саудитов заселила окрестности Кремля
17:30
Насильник задушил жертву после выхода из тюрьмы
17:10
Самбурская ошеломила фотографией с ребенком
17:08
Под Алма-Атой пропал самолет
16:59
Под Новгородом сожитель насмерть забил женщину из-за сна
16:51
Белоруссия обвинила Литву в вооруженном вторжении
16:39
Названа главная причина бойни в Лас-Вегасе
16:38
В Германии умер бывший президент Ирака
16:31
Путина обвинили в расколе Испании
16:27
На кладбище в Москве произошла перестрелка
16:16
Улюкаев успел прикупить домик в Крыму
16:09
У Собчак нашлась "сестра-близнец"
16:07
Высоцкая побила известную ведущую
15:59
В честь праздника россияне получат три выходных подряд
15:56
Оленеводу дали 18 лет за убийство менеджеров "Газпрома"
15:43
МЦК интегрируют с железной дорогой
15:43
Акинфеев наконец показал красавицу-жену
15:20
Украинцы бегут от нищеты и безработицы
15:10
"Куриный" смех фермера довел журналиста до истерики (видео)
15:08
Иностранный дипломат развеселил президента России
15:05
Путин предупредил нового посла США
14:53
В семье невесты Тимати разыгралась драма
14:48
Яна Троянова призналась в любви известной актрисе
14:46
В Москве разрешат оплачивать проезд кольцами
14:40
Библиотекарь умер в шкафу во время секс-игры
14:35
Террористы в Сирии терпят поражение
14:31
Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
14:21
Власти Москвы освободили участников реновации от взносов на капремонт
14:20
Диана Шурыгина откровенно о беременности
14:06
Кадыров назвал причину травли Поклонской
14:01
Трамп вложился в процветание России
13:51
Актриса Аронова рассказала об онкологии
13:48
Оскандалившаяся Гузеева высказалась об аборте
13:44
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)
13:42
Как легко и быстро справиться с депрессией
13:40
"Нобеля" по физике дали за гравитационные волны
13:31
Человек из близкого окружения даст пинка Порошенко
13:20
Заслуженный артист России умер после дня рождения
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Роскошная Шурыгина показала свадебное платье
Мария Максакова вернулась домой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Страшная болезнь и зависимости Натальи Водяновой
Перед свадьбой Шурыгина изменила внешность
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Окт. 3, 2017
просмотры: 123

Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником

567

В Москве состоялась церемония вручения премии ТЭФИ. Посмотреть на триумфаторов и самим выйти на сцену за наградой собрались самые заметные представители российской телеиндустрии.

поделиться

комментарии

История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала

Влюбленные собрались под венец спустя полгода отношений

567

Российские мамочки показали свои таланты

В Москве прошел необычный творческий конкурс

567

Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе

Стивен Пэддок ранил более 400 и убил около 50 человек

567

Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына

Актеры пришли на сбор труппы в театр "Современник"

567

Как изменилась Чулпан Хаматова

Актрисе исполнилось 42 года

567

Лучшие роли Олега Ефремова

1 октября актеру могло бы исполниться 90 лет

567

Звезды с задранными ногами устроили соревнование

Честь российских красоток с хорошей растяжкой отстаивает певица Глюк’oZа

567

Роскошные формы "улучшенного двойника" Меган Фокс

Модель Клаудиа Альенде из Бразилии прославилась на весь мир

567
567

Москвичи наелись iPhone

К 10 часам утра у магазина собрались около 100 человек

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Откровенное признание Андреевой о Бондарчуке

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Актриса Аронова рассказала об онкологии

Знаменитость ответила на вопрос о страшной болезни

Политика

Человек из близкого окружения даст пинка Порошенко
Киев закатил истерику из-за иностранных судов в Крыму
Россию возмутили враждебные действия Канады
МИД высмеял американских разведчиков

Шоу-бизнес

Барановская блеснула на красной дорожке
Яна Троянова призналась в любви известной актрисе
Диана Шурыгина откровенно о беременности
Актриса Аронова рассказала об онкологии

Проишествия

Заслуженный артист России умер после дня рождения
Московскую школьницу в ванной убил заряжающийся телефон
Мать три года прятала мертвого ребенка в канализации
В Москве продавец шаурмы ошпарил подростка кипятком

Lifestyle

Сбежавший в США Барышников написал открытое письмо
Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса
Харрисон Форд сильно ударил в лицо Райана Гослинга (фото)
Пиманов опозорился с фильмом о Крыме
Шоу-бизнес

Долина предложила мужу жить втроем с любовницей

Возмутительные откровения бывшего супруга певицы
Шоу-бизнес

Роскошная Шурыгина показала свадебное платье

Дважды изнасилованная девушка предстала в неожиданном образе
Происшествия

Названа главная причина бойни в Лас-Вегасе

Стрелок мог страдать душевными болезнями
Шоу-бизнес

Марата Башарова обвинили в избиении молодой жены

На съемках гримеру пришлось работать над лицом актера дольше обычного

Гороскоп

Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года
Гороскоп здоровья на октябрь 2017 года
Екатерина Андреева полностью переломала себя

Фоторепортажи

История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала
Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына
Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе
Лучшие роли Олега Ефремова

Спорт

Малкина второй год подряд унижают в НХЛ
Футболист потерял яичко после полученной в игре травмы (видео)
У бывшего партнера Аршавина нашли ВИЧ
Хореограф Анисиной оправдала предателей Белоусову и Протопопова

Регионы

Российский миллионер попался на изнасиловании школьниц
Бомж пытался сжечь заживо шесть человек
Людоеды Дима и Наташа делили трапезу с лучшим другом
Российского борца-чемпиона зверски избили в Петербурге
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru