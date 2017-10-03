Зейналова пришла на премию ТЭФИ со спутником

В Москве состоялась церемония вручения премии ТЭФИ. Посмотреть на триумфаторов и самим выйти на сцену за наградой собрались самые заметные представители российской телеиндустрии.
Влюбленные собрались под венец спустя полгода отношений
В Москве прошел необычный творческий конкурс
Стивен Пэддок ранил более 400 и убил около 50 человек
Актеры пришли на сбор труппы в театр "Современник"
Актрисе исполнилось 42 года
1 октября актеру могло бы исполниться 90 лет
Честь российских красоток с хорошей растяжкой отстаивает певица Глюк’oZа
Модель Клаудиа Альенде из Бразилии прославилась на весь мир
Ольга Рапунцель обвинила мужа в побоях
К 10 часам утра у магазина собрались около 100 человек
Возмутительные откровения бывшего супруга певицы
Дважды изнасилованная девушка предстала в неожиданном образе
Стрелок мог страдать душевными болезнями
На съемках гримеру пришлось работать над лицом актера дольше обычного