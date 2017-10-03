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Окт. 3, 2017
просмотры: 123

История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала

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5 октября должна состояться свадьба одной из самых скандальных персон отечественного шоу-бизнеса – 18-летней Дианы Шурыгиной, прославившейся благодаря нескольким выпускам ток-шоу "Пусть говорят", где на всю страну обсуждали двойное изнасилование, жертвой которого и стала Диана. Несмотря на скандальный шлейф, тянущийся за ней после эфиров, на девушку обратил внимание оператор с Первого канала Андрей Шлягин. Их роман развивался настолько стремительно, что через полгода отношений влюбленные решили пожениться.

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