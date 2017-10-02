Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына

В столичном театре "Современник" прошел сбор труппы. Особое внимание привлекли к себе редко выходящие в свет актеры Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова. Супруги вывели в свет своего повзрослевшего сына Елисея. Мальчику уже десять лет.
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