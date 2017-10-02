Российские мамочки показали свои таланты

30 сентября в клубе "Lookin-rooms" состоялось шоу талантов, организатором которого выступила академия "Краса России".
Краса России – легендарный конкурс страны, с многолетней историей и яркими победительницами. Все участницы шоу пробовали себя в различных творческих направлениях: спорт, хореография, вокал, танцы. Среди конкурсанток были и мамочки, и бизнес-леди, и спортсменки.
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