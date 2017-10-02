Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе

В американском Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. В результате происшествия убито около 50, ранено более 400 человек.
Злоумышленник стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.
Стрелок был убит во время штурма полицейским спецназом комнаты на 32-м этаже в отеле Mandalay Bay. Преступник был не один, ему помогала женщина, Мэрилу Дэнли. Были обнаружены и автомобили, на которых, предположительно, передвигались преступники – внедорожник Hyunday Tuscon и минивэн Chrysler Pacifica Touring.
По данным следствия, Стивен Пэддок – "одинокий волк", не связанный с какими-либо террористическими группировками. Мотивы, побудившие его открыть стрельбу в Лас-Вегасе, правоохранительным органам пока неизвестны. Полиция небольшого городка Мескит, где проживал Пэддок, сообщает, что у него была репутация законопослушного гражданина.
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