Инвалиды показали удобную одежду на подиуме Российской недели моды

Завершился третий день Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Он стартовал показом одежды бренда Янины Урусовой и Тобиаса Рейснера Bezgraniz Сouture (Мода без границ). На подиуме одежду представили модели с ограниченными возможностями здоровья, ведущие активную общественную и творческую жизнь.
Актриса выделилась на фоне коллег
Премьеру сопровождали одиночный пикет и акция протеста
Секрет популярности Малин Рюдквист прост
В Москве состоялся бал дебютанток
Модель и актер появились вместе на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Певец поддержал социально значимый проект – показ экологической моды "Русская Арктика"
Телеблондинка спрятала несовершенство фигуры за пышной юбкой на съемках "Новой фабрики звезд"
В городе прошло шествие, приуроченное к предстоящему празднованию Хэллоуина
Девушка очень тщательно подходит к своим образам
Первый день недели моды запомнится надолго
Певица прояснила ситуацию, устав от лжи
Временно улучшить внешний вид и расплачиваться всю оставшуюся жизнь – не высока ли цена?
Звезда "Дома-2" потеряла привлекательность
Супруга эксклюзивно рассказала Dni.Ru о самочувствии артиста