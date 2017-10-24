Инвалиды показали удобную одежду на подиуме Российской недели моды

Завершился третий день Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Он стартовал показом одежды бренда Янины Урусовой и Тобиаса Рейснера Bezgraniz Сouture (Мода без границ). На подиуме одежду представили модели с ограниченными возможностями здоровья, ведущие активную общественную и творческую жизнь.







