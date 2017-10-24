Дочки Навки и Малинина блеснули на балу

Накануне, 23 октября, в Колонном зале Дома союзов журнал Tatler провел "Бал дебютанток". На мероприятии, которое считается одним из самых престижных в стране, присутствовало множество знаменитостей и влиятельных общественных деятелей, представивших свету своих чад. Кульминацией торжества стал вальс, с блеском исполненный оркестром под управлением Владимира Спивакова.
Модель и актер появились вместе на Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Певец поддержал социально значимый проект – показ экологической моды "Русская Арктика"
Телеблондинка спрятала несовершенство фигуры за пышной юбкой на съемках "Новой фабрики звезд"
В городе прошло шествие, приуроченное к предстоящему празднованию Хэллоуина
Девушка очень тщательно подходит к своим образам
Первый день недели моды запомнится надолго
На открытии Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве они были вместе
Спортсменки показали произвольную программу на первом этапе Гран-при по фигурному катанию
Пара счастлива в браке уже около пяти лет
Девушка превратилась в настоящую красавицу
Шокирующий поворот в громком деле
Наряд продюсера вызвал большие вопросы у общественности
Дочь прославленного модельера ждет второго ребенка
Популярная актриса поделилась воспоминаниями