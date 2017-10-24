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Окт. 24, 2017
просмотры: 123

Дочки Навки и Малинина блеснули на балу

567

Накануне, 23 октября, в Колонном зале Дома союзов журнал Tatler провел "Бал дебютанток". На мероприятии, которое считается одним из самых престижных в стране, присутствовало множество знаменитостей и влиятельных общественных деятелей, представивших свету своих чад. Кульминацией торжества стал вальс, с блеском исполненный оркестром под управлением Владимира Спивакова.

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