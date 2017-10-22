Михалкова поддержала больного Зайцева

В Москве состоялось открытие Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. На мероприятии присутствовал модельер Вячеслав Зайцев, которого сопровождала президент фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова. Напомним, еще в 2016 году стало известно, что Вячеслав Зайцев страдает от болезни Паркинсона. Впрочем, недуг не мешает модельеру радовать поклонников своего таланта новыми яркими работами. Возможно, не последнюю роль в этом играет поддержка его знакомых и соратников.