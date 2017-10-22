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Окт. 22, 2017
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Михалкова поддержала больного Зайцева

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В Москве состоялось открытие Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. На мероприятии присутствовал модельер Вячеслав Зайцев, которого сопровождала президент фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова. Напомним, еще в 2016 году стало известно, что Вячеслав Зайцев страдает от болезни Паркинсона. Впрочем, недуг не мешает модельеру радовать поклонников своего таланта новыми яркими работами. Возможно, не последнюю роль в этом играет поддержка его знакомых и соратников.

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