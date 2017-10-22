Михалкова поддержала больного Зайцева

В Москве состоялось открытие Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. На мероприятии присутствовал модельер Вячеслав Зайцев, которого сопровождала президент фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова. Напомним, еще в 2016 году стало известно, что Вячеслав Зайцев страдает от болезни Паркинсона. Впрочем, недуг не мешает модельеру радовать поклонников своего таланта новыми яркими работами. Возможно, не последнюю роль в этом играет поддержка его знакомых и соратников.
Первый день недели моды запомнится надолго
Спортсменки показали произвольную программу на первом этапе Гран-при по фигурному катанию
Пара счастлива в браке уже около пяти лет
Девушка превратилась в настоящую красавицу
Украинская модель намерена занять пост главы государства
Девушка появится на обложке журнала
Фигуристка продемонстрировала новый образ
Певец презентовал новое питейное заведение
Светская львица прославилась своим экспрессивным поведением
В Москве в последний путь ушел известный актер
Неожиданное заявление прозвучало в эфире передачи "Сегодня вечером"
Фигуристка сама написала, что на этот поступок ее вдохновил бывший возлюбленный
Тело солиста группы "Джига Подождет" преступники закопали на сопке Холодильник во Владивостоке
Участница телестройки не смогла сдержать эмоций в кабинете врача