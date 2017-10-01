Как изменилась Чулпан Хаматова

Знаменитой российской актрисе Чулпан Хаматовой 1 октября исполнилось 42 года. Dni.Ru проследили за тем, как с возрастом изменялась артистка.
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