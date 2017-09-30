Звезды с задранными ногами устроили соревнование

В мире звезд шоу-бизнеса зародилось новое соревнование – дамы задирают ногу, демонстрируя идеальную растяжку. Причем композиция должна быть выстроена таким образом, будто происходящее – обычная рутина, и в такой позе участницы своеобразного флешмоба занимаются повседневными делами – смотря телевизор или разговаривают по телефону. Впрочем, если они и соревнуются, то не в физических данных, а в остроумии.