Звезды с задранными ногами устроили соревнование

В мире звезд шоу-бизнеса зародилось новое соревнование – дамы задирают ногу, демонстрируя идеальную растяжку. Причем композиция должна быть выстроена таким образом, будто происходящее – обычная рутина, и в такой позе участницы своеобразного флешмоба занимаются повседневными делами – смотря телевизор или разговаривают по телефону. Впрочем, если они и соревнуются, то не в физических данных, а в остроумии.
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