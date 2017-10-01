Лучшие роли Олега Ефремова

Знаменитому советскому актеру Олег Ефремову могло бы исполниться 90 лет. Он запомнился миру не только как создатель театра "Современник", но и как яркий артист.
На счету Ефремова – сотни ролей в театре и кино. Dni.Ru собрали самые яркие образы прославленного актера.
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