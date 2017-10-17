Дочь Немцова выросла красавицей

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Франсуа Озона "Двуличный любовник". Картину представил сам режиссер вместе с актрисой Мариной Вакт. Артистка произвела фурор своим французским стилем и шармом. Однако особое внимание СМИ привлекла 15-летняя дочь покойного политика Бориса Немцова Дина. Девушка выросла настоящей красавицей.