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Окт. 17, 2017
просмотры: 123

Дочь Немцова выросла красавицей

567

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Франсуа Озона "Двуличный любовник". Картину представил сам режиссер вместе с актрисой Мариной Вакт. Артистка произвела фурор своим французским стилем и шармом. Однако особое внимание СМИ привлекла 15-летняя дочь покойного политика Бориса Немцова Дина. Девушка выросла настоящей красавицей.

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