После ужасной новости Хворостовский отметил юбилей

Сегодня, 16 октября, круглую дату отмечает прославленный оперный исполнитель Дмитрий Хворостовский. Всемирно известному баритону исполнилось 55 лет. Однако день рождения артиста был омрачен ужасной новостью. Буквально за несколько дней до юбилея в СМИ появилась информация о смерти Хворостовского, якобы ставшего очередной жертвой онкологии. Супруга певца Флоранс пришла в ужас и быстро дала опровержение, вследствие чего разразился жуткий скандал.
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