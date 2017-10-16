Как жил Дмитрий Марьянов

Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в 47 лет. Популярный актер был очень востребован, у него была молодая супруга и маленькая дочь. Dni.ru вспомнили яркие эпизоды жизни артиста.
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