Модель Багдасарян показала соблазнительные формы

Аккаунт армянской модели Гаянэ Багдасарян пользуется заслуженным успехом у ценителей женской красоты – на него подписаны свыше 1,8 миллиона человек. С поклонниками девушка делится как профессиональными снимками, так и любительской съемкой. Вне зависимости от качества фотографий, все они позволяют оценить ее выдающиеся формы.