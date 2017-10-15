Модель Багдасарян показала соблазнительные формы

Аккаунт армянской модели Гаянэ Багдасарян пользуется заслуженным успехом у ценителей женской красоты – на него подписаны свыше 1,8 миллиона человек. С поклонниками девушка делится как профессиональными снимками, так и любительской съемкой. Вне зависимости от качества фотографий, все они позволяют оценить ее выдающиеся формы.
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