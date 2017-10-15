Николай Басков удивительно похорошел

Певец Николай Басков никогда не отступал от единожды выбранного для себя образа "натурального блондина". Несмотря на это, с годами он сильно изменился. 15 октября, день рождения артиста, отличный повод для того, чтобы заглянуть в прошлое и посмотреть, что произошло с ним за годы на сцене. При одном взгляде на выстроенные в хронологическом порядке снимки любой не предвзятый зритель сразу скажет – годы явно идут на пользу певцу.