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Окт. 14, 2017
просмотры: 123

Приемная дочь футболиста-алкоголика оказалась секс-бомбой

567

Один из лидеров сборной Англии конца 1980-х – до 1990-х годов Пол Гаскойн известен не только своим футбольным талантом, но и необузданным нравом, а также пристрастием к алкоголю. Бьянка, хоть и не родная футболисту по крови, но по нраву – точно папина дочка. В скандальные истории девушка влипает с подросткового возраста. А к 30 годам она стала настоящей секс-бомбой.

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