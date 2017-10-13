Горячие фото сорвавшейся со скалы голой актрисы

После того, как в Сети стали появляться новости о ЧП, произошедшем с актрисой и моделью Кейт Аптон во время съемок, многие русскоязычные пользователи интернета заметили, что впервые слышат это имя. Девушка позировала топлесс для фотографа, когда сорвалась со скалы. К счастью, камень стоял в воде и серьезных травм она не получила. А творчество горячей блондинки, действительно, оказалось не сильно известно в России. Однако на Западе она довольно известна. Чтобы читатели Dni.Ru смогли понять почему, мы сделали подборку фотографий актрисы.