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Окт. 13, 2017
просмотры: 123

Горячие фото сорвавшейся со скалы голой актрисы

567

После того, как в Сети стали появляться новости о ЧП, произошедшем с актрисой и моделью Кейт Аптон во время съемок, многие русскоязычные пользователи интернета заметили, что впервые слышат это имя. Девушка позировала топлесс для фотографа, когда сорвалась со скалы. К счастью, камень стоял в воде и серьезных травм она не получила. А творчество горячей блондинки, действительно, оказалось не сильно известно в России. Однако на Западе она довольно известна. Чтобы читатели Dni.Ru смогли понять почему, мы сделали подборку фотографий актрисы. 

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