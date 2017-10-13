Нескромное фото Юлии Пересильд в свадебном платье

Популярные актеры Юлия Пересильд и Александр Устюгов сыграли главных героев в новом многосерийном фильме режиссера Дмитрия Светозарова "Белые ночи". Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге. Пересильд и Устюгов снялись в сцене, изображая жениха и невесту.