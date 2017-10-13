Жертвы насилия из "Дома-2"

Разборки с рукоприкладством случаются на реалити-шоу регулярно. Более того, зачастую участники "Дома-2" попадают в опасные ситуации и за рамками телепроекта. Dni.ru выбрали наиболее громкие случаи избиения звезд шоу, которые становились жертвами агрессии.