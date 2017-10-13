Пиманов привел на премьеру красавицу-жену Погодину Родившая Снигирь лишилась своей красоты Навка оголилась на вечеринке Лучшие экранизации романов Стивена Кинга

Самое читаемое

Дианы Шурыгиной больше нет
Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Больной раком Пугачевой сделали операцию
партнеры
Пятница 13 октября
Лента новостей
15:28
Путин готовит очень важное заявление
15:19
Выпуск новых денег в России обернулся скандалом
15:08
Девочку под Воронежем за съеденный маргарин избивал отчим
14:58
Участников "Дома-2" упрекнули в растрате миллиона
14:53
Москвичей предупредили об опасной погоде
14:45
Звезда "Дома-2" убита подлостью любовника
14:40
За час на девушку-подростка напали три насильника
14:39
Почему дачники переплачивают за электроэнергию
14:38
Мать Аршавина взорвалась из-за развода
14:36
Киев раскрыл "разрушительный" эффект от Крымского моста
14:21
От сына голой россиянки скрывают ее смерть в Доминикане
14:11
Нескромное фото Юлии Пересильд в свадебном платье
14:11
Рыдающая Ирина Алферова упала со стула
14:10
Жертвы насилия из "Дома-2"
14:04
В Москве охранника ТЦ обстреляли за поимку воровки
13:32
Красавице Меланье припомнили унижения в браке
13:18
Запад опорочил любовь Путина к животным
13:13
Лишившегося из-за рака мужского органа Шуру кладут в больницу
12:55
Лжеэкстрасенс выманил у 85-летней москвички украшения на 160 тысяч
12:46
Названа причина сотен тысяч смертей в Европе
12:35
Чем запомнился первый год Госдумы седьмого созыва
12:26
Дочь Юдашкина прячет живот
12:18
Совет на выходные
12:15
Европейцы подложили свинью Порошенко
12:04
Ревнивая женщина закидала мужа-изменщика фекалиями
12:00
Житель Подмосковья убил жену во время ссоры
11:55
В семье Распутиной разгорается скандал из-за наследства
11:28
Легковушка протаранила толпу школьников в Башкирии
11:24
Мозг обратился в силиконовую грудь: Доминикану возмутила смерть голой россиянки
11:09
Собчак оправдала извращенцев всех мастей из "Дома-2"
11:06
Главные события Москвы с 13 по 19 октября
10:58
Кто убивает людей в Битцевском парке
10:53
Подольская напилась с горя из-за Преснякова
10:40
68-летняя Пугачева заявилась к Юдашкину в мини-шортах и косухе
10:34
Выпивавшие в подвале мужчины сломали нос полицейскому
10:09
На парковке у "Авиапарка" обстреляли мужчину
09:58
Обновление Windows приводит к "экрану смерти"
09:57
Жена об Андрее Аршавине: Он мне мешал
09:52
Под Москвой сгорел крупный торговый центр
09:20
У безработного москвича украли рюкзак с $200 тысячами
09:14
Ведущий шоу "Время покажет" набросился на американца в эфире
09:03
Сексуальная медсестричка показала свои прелести
08:46
Овдовевшая Максакова рассказала о романе
08:41
США обвинили Россию в сговоре с покемонами
08:37
Американцы арестовали россиянку за похищение собственного ребенка
08:11
Браку Шурыгиной осталось всего два месяца
22:01
Известного адвоката застрелили в центре Афин
21:57
Место крушения истребителя в Испании сняли на видео
21:50
Брак Аршавина разбил двойной кризис
21:35
Семья отказывается от тела погибшей в Доминикане россиянки
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семья отказывается от тела погибшей в Доминикане россиянки
Дианы Шурыгиной больше нет
Шикарная жизнь нелепо погибшей в Доминикане россиянки
Неожиданный поворот в битве Максаковой за наследство
Браку Шурыгиной осталось всего два месяца
Голая россиянка куражилась в Доминикане и умерла (видео)
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Окт. 13, 2017
просмотры: 123

Жертвы насилия из "Дома-2"

567

Разборки с рукоприкладством случаются на реалити-шоу регулярно. Более того, зачастую участники "Дома-2" попадают в опасные ситуации и за рамками телепроекта. Dni.ru выбрали наиболее громкие случаи избиения звезд шоу, которые становились жертвами агрессии.

поделиться

комментарии

Нескромное фото Юлии Пересильд в свадебном платье

Актриса продемонстрировала подвенечный наряд

567

Сексуальная медсестричка показала свои прелести

31-летняя красотка гордится своей работой

567

Жертвы сексуальных домогательств известного продюсера

Мужчина делал актрисам неприличные предложения

567

Певица Жасмин отметила юбилей без мужа

Артистке исполнилось 40 лет

567

Наряд Пугачевой развалился на куски

Телеведущий открыл выставку "Кино и мода. Платья знаменитых киноактрис из коллекции Александра Васильева"

567
567

Меркель подурачилась с Макроном

Канцлер Германии и президент Франции торжественно открыли 69-ю Франкфуртскую книжную ярмарку

567

Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь

Актрисы посетили модный показ

567

Самые сексуальные фото королевы Instagram

Девушка работает фитнес-инструктором

567

Скромница Подольская поразила платьем с разрезом до бедра

Артистка приняла участие в праздничном концерте по случаю Дня рождения музыкального канала

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Лишившегося из-за рака мужского органа Шуру кладут в больницу

Артист сделал заявление
Политика

Запад опорочил любовь Путина к животным

Американские СМИ разразились "конспирологической" теорией

Политика

Запад опорочил любовь Путина к животным
США обвинили Россию в сговоре с покемонами
Румыния приготовилась жестко наказать Украину
Россия и Корея становятся ближе

Шоу-бизнес

Участников "Дома-2" упрекнули в растрате миллиона
Звезда "Дома-2" убита подлостью любовника
Мать Аршавина взорвалась из-за развода
Рыдающая Ирина Алферова упала со стула

Проишествия

В Москве охранника ТЦ обстреляли за поимку воровки
Мозг обратился в силиконовую грудь: Доминикану возмутила смерть голой россиянки
Кто убивает людей в Битцевском парке
Американцы арестовали россиянку за похищение собственного ребенка

Lifestyle

Что спасает больного раком Успенского
Москвичей учат языку музыки
Книги помогают генерировать новые идеи
Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Шоу-бизнес

Браку Шурыгиной осталось всего два месяца

Колдун сделал страшное предсказание счастливой Диане
Шоу-бизнес

Жена об Андрее Аршавине: Он мне мешал

Супруга объяснила свое решение развестись
Шоу-бизнес

Подольская напилась с горя из-за Преснякова

Исполнительница рассказала о романе с женатым
Шоу-бизнес

В семье Распутиной разгорается скандал из-за наследства

Покойный муж оставил роскошную квартиру

Гороскоп

Совет на выходные
Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"
Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября

Фоторепортажи

Жертвы насилия из "Дома-2"
Певица Жасмин отметила юбилей без мужа
Наряд Пугачевой развалился на куски
Крутой выглядит изможденным на фоне цветущей жены

Спорт

Овечкин довел до слез онкобольного ребенка
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
Фуркад пристыдил Губерниева
Трамп подшутил над "жестким" Малкиным

Регионы

Легковушка протаранила толпу школьников в Башкирии
Женщина избила пенсионерку за замечание (видео)
Мстивший жене челябинец сжег заживо тещу
Голый сибиряк подвез Всевышнего на угнанном автомобиле
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru