Жертвы сексуальных домогательств известного продюсера

В Голливуде разразился жуткий скандал после того, как уважаемое издание опубликовало откровения жертв сексуальных домогательств известного кинопродюсера Харви Вайнштейна. Оказалось, мужчина делал неприличные предложения известным актрисам и многих из них запугивал, угрожая, что уничтожит их карьеру.