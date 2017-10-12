Жертвы сексуальных домогательств известного продюсера

В Голливуде разразился жуткий скандал после того, как уважаемое издание опубликовало откровения жертв сексуальных домогательств известного кинопродюсера Харви Вайнштейна. Оказалось, мужчина делал неприличные предложения известным актрисам и многих из них запугивал, угрожая, что уничтожит их карьеру.
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