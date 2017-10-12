Певица Жасмин отметила юбилей без мужа

40-летие певица Жасмин встретила в обществе подружек и вдали от дома. Артистка исполнила свою давнюю мечту – устроила девичник в Америке. Интересно, что ни мужа, ни детей на фото, которые она обнародовала из поездки, нет. Сама певица заявила, что и вовсе не намерена отмечать круглую дату.