Певица Жасмин отметила юбилей без мужа

40-летие певица Жасмин встретила в обществе подружек и вдали от дома. Артистка исполнила свою давнюю мечту – устроила девичник в Америке. Интересно, что ни мужа, ни детей на фото, которые она обнародовала из поездки, нет. Сама певица заявила, что и вовсе не намерена отмечать круглую дату.
Мужчина делал актрисам неприличные предложения
Телеведущий открыл выставку "Кино и мода. Платья знаменитых киноактрис из коллекции Александра Васильева"
Прошла презентация музпремии
Канцлер Германии и президент Франции торжественно открыли 69-ю Франкфуртскую книжную ярмарку
Актрисы посетили модный показ
Девушка работает фитнес-инструктором
Артистка приняла участие в праздничном концерте по случаю Дня рождения музыкального канала
Некогда популярная певица живет в Италии
Общая площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров
Звездная пара шокировала публику сообщением о расстовании
Арестовано все имущество бывшей жены Вороненкова
Канадская красотка случайно запустила прямую трансляцию во время любовных утех
Актер дал откровенное интервью
У артистки началось заражение крови