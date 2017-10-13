Голая актриса сорвалась со скалы во время фотосессии

Известная актриса и фотомодель Кейт Аптон упала с утеса во время съемок для журнала Sports Illustrated. Девушка была топлес.

К счастью, роковая скала стояла в воде, поэтому девушка не пострадала. Во время сексуальной фотосессии для глянцевого журнала, Кейт, позировавшую на утесе в одной юбке, ударила набежавшая волна и актриса, потеряв равновесие, упала.

Один из ассистентов фотографа попытался удержать модель, но не дотянулся до нее. В итоге, девушка оказалась в воде. К счастью, волна как раз схлынула, и девушка смогла встать на ноги. К ней сбежалась вся съемочная группа, обеспокоенная падением актрисы.

Однако сама Кейт вообще не переживала – она улыбалась и была готова продолжать съемку. Вскоре она опять стояла на том же коварном утесе, прикрывая руками бюст и улыбаясь в камеру фотографа. Позднее выяснилось, что у нее небольшие ушибы и ссадины на ногах, но звезда не подала виду и продолжила работу, сообщает Mirror.

Позднее она переодела свой наряд. Девушка щеголяла по пляжу в черном бикини незаурядного дизайна. Съемка продолжилась, но на этот раз Кейт осталась на берегу. Она позировала в откровенном купальнике, стоя на коленях на фоне набегавших волн.

Кейт Аптон – американская модель и актриса. Девушке сейчас всего 25 лет, но свою карьеру она начала в 16. В 2008 году она подписала контракт с модельным агентством Elite Model Management. С 2011 девушка снимается в кино. Она сыграла уже в шести фильмах и не собирается останавливаться.

В модельном деле ей сильно помогли долгие занятия спортом – девушка с детства занималась конкуром. Это преодоление препятствий верхом на лошади. Кейт трижды побеждала на APHA Reserve World Championship среди юных наездников 13-14 лет.