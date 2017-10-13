Голая актриса сорвалась со скалы во время фотосессии
К счастью, роковая скала стояла в воде, поэтому девушка не пострадала. Во время сексуальной фотосессии для глянцевого журнала, Кейт, позировавшую на утесе в одной юбке, ударила набежавшая волна и актриса, потеряв равновесие, упала.
Один из ассистентов фотографа попытался удержать модель, но не дотянулся до нее. В итоге, девушка оказалась в воде. К счастью, волна как раз схлынула, и девушка смогла встать на ноги. К ней сбежалась вся съемочная группа, обеспокоенная падением актрисы.
Однако сама Кейт вообще не переживала – она улыбалась и была готова продолжать съемку. Вскоре она опять стояла на том же коварном утесе, прикрывая руками бюст и улыбаясь в камеру фотографа. Позднее выяснилось, что у нее небольшие ушибы и ссадины на ногах, но звезда не подала виду и продолжила работу, сообщает Mirror.
#EXCLUSIVE— Legion-Media (@LegionMediaa) 13 октября 2017 г.
Кейт Аптон на фотосессии для Sports Illustrated.
11/10/2017
Больше фото на https://t.co/P1KjXcE9Av�� #legionmedia #KateUpton pic.twitter.com/0bK97KMGOk
Позднее она переодела свой наряд. Девушка щеголяла по пляжу в черном бикини незаурядного дизайна. Съемка продолжилась, но на этот раз Кейт осталась на берегу. Она позировала в откровенном купальнике, стоя на коленях на фоне набегавших волн.
Кейт Аптон – американская модель и актриса. Девушке сейчас всего 25 лет, но свою карьеру она начала в 16. В 2008 году она подписала контракт с модельным агентством Elite Model Management. С 2011 девушка снимается в кино. Она сыграла уже в шести фильмах и не собирается останавливаться.
В модельном деле ей сильно помогли долгие занятия спортом – девушка с детства занималась конкуром. Это преодоление препятствий верхом на лошади. Кейт трижды побеждала на APHA Reserve World Championship среди юных наездников 13-14 лет.
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