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Янв. 30, 2017
просмотры: 123

Самые красивые фото "Мисс Вселенной"

567

На Филиппинах состоялся финал престижного конкурса красоты "Мисс Вселенная". Победительницей стала представительница Франции Ирис Миттенар. Для девушки победа стала полной неожиданностью. Услышав свое имя, Ирис расплакалась.

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