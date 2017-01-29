Как российские фигуристы покорили Европу

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Сборная России по фигурному катанию стала триумфатором Чемпионата Европы, который проходил в Чехии. Команде удалось одержать победу в неофициальном медальном зачете, завоевав шесть наград разного достоинства.
Настоящий восторг вызвало выступление фигуристки Евгении Медведевой, которая поставила сразу два мировых рекорда. Dni.Ru публикуют лучшие фотографии выступлений российских спортсменов на европейском первенстве.
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