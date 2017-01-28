"Раненый" Михалков пришел поздравить Кончаловского

Валерий Болотов скончался от острой сердечной недостаточности
Россиянка настолько уверенно чувствовала себя на льду, что сделала лишний прыжок
В Москве состоялась торжественная церемония вручения премий "Золотой Орел". Мероприятие проходило 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм". Триумфатором премии стала картина Андрона Кончаловского "Рай", получивших три статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучшая женская роль".
Отличился в этом году и фильм "Экипаж". Картина собрала пять "Золотых Орлов": за лучшую мужскую роль второго плана, музыку, визуальные эффекты, монтаж и работу звукорежиссера.
Особое внимание было приковано к закулисью мероприятия. В павильоне "Мосфильма" было замечено множество известных актеров, режиссеров, спортсменов и политиков. Примечательно, что Никита Михалков в этом году решил лично зафиксировать успех своего брата Андрона.
Скульптура "Ждуна" набирает популярность в Сети
Аргентинская звезда выглядит вдвое моложе своего возраста
Юлия Топольницкая провела на островах медовый месяц
В столице состоялась очередная презентация фильма
Президент США приучает своих многочисленных наследников к роскоши буквально с пеленок
Рядом с режиссером оказалась вовсе не Паулина Андреева
Приз в номинации "Исполнительница года" достался актрисе с русско-чешскими корнями
Любители фитнеса нашли новое увлечение
Гримеры продолжают портить красоту невесты Федора Бондарчука
Победительницей конкурса красоты стала 22-летняя референт
Бывшая первая леди займет высочайшее положение в обществе
Освоение космоса дорого обошлось человечеству
Она показалась им "нелепой"
Звезда советской эстрады скончалась на 65-м году