"Раненый" Михалков пришел поздравить Кончаловского

В Москве состоялась торжественная церемония вручения премий "Золотой Орел". Мероприятие проходило 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм". Триумфатором премии стала картина Андрона Кончаловского "Рай", получивших три статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучшая женская роль".

Отличился в этом году и фильм "Экипаж". Картина собрала пять "Золотых Орлов": за лучшую мужскую роль второго плана, музыку, визуальные эффекты, монтаж и работу звукорежиссера.

Особое внимание было приковано к закулисью мероприятия. В павильоне "Мосфильма" было замечено множество известных актеров, режиссеров, спортсменов и политиков. Примечательно, что Никита Михалков в этом году решил лично зафиксировать успех своего брата Андрона.