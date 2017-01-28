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Янв. 28, 2017
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"Раненый" Михалков пришел поздравить Кончаловского

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В Москве состоялась торжественная церемония вручения премий "Золотой Орел". Мероприятие проходило 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм". Триумфатором премии стала картина Андрона Кончаловского "Рай", получивших три статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер" и "Лучшая женская роль". 

Отличился в этом году и фильм "Экипаж". Картина собрала пять "Золотых Орлов": за лучшую мужскую роль второго плана, музыку, визуальные эффекты, монтаж и работу звукорежиссера.

Особое внимание было приковано к закулисью мероприятия. В павильоне "Мосфильма" было замечено множество известных актеров, режиссеров, спортсменов и политиков. Примечательно, что Никита Михалков в этом году решил лично зафиксировать успех своего брата Андрона. 

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