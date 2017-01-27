"Рукастый морж" стал новым мемом

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В Интернете набирает популярность новый мем – так называемый "Ждун". Скульптура в виде необычного животного, напоминающего моржа без клыков пришлась пользователям по вкусу. Началось все с поста на "Пикабу", в котором рассказывалось об истории произведения искусства. Милое существо установлено в медицинском центре Университета Лейдена в Нидерландах. Художницу Маргрит ван Брифорт вдохновили на творчество пациенты, ожидающие приема доктора у кабинетов. Скульптор создала им постоянного компаньона.
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