Девушка Егора Крида Певица Лолита На кого Тарасов променял Бузову Королева красоты Ледниковый период
Спорт

Максим Ковтун с рекордом блеснул на чемпионате Европы

Российский фигурист сумел не поддаться эмоциям
Гороскоп

Мишель Обама уйдет в бизнес

Бывшая первая леди займет высочайшее положение в обществе
партнеры
Пятница 27 января
Лента новостей
21:14
Сколько стоит самая дорогая квартира в Москве
21:13
Трамп час говорил с президентом Мексики
21:07
Закончившийся стрельбой конфликт в Москве попал на видео
21:01
Порошенко предлагает войскам старые танки
Шоу-бизнес

Калашникова ответила на обвинения в разврате

Телеведущая прокомментировала скандал в отеле Дубая
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Янв. 27, 2017
просмотры: 123

"Рукастый морж" стал новым мемом

567

В Интернете набирает популярность новый мем – так называемый "Ждун". Скульптура в виде необычного животного, напоминающего моржа без клыков пришлась пользователям по вкусу. Началось все с поста на "Пикабу", в котором рассказывалось об истории произведения искусства. Милое существо установлено в медицинском центре Университета Лейдена в Нидерландах. Художницу Маргрит ван Брифорт вдохновили на творчество пациенты, ожидающие приема доктора у кабинетов. Скульптор создала им постоянного компаньона.

поделиться

64-летняя актриса поразила молодым телом

Аргентинская звезда выглядит вдвое моложе своего возраста

567

Звезда "Экспоната" оголилась на Мальдивах

Юлия Топольницкая провела на островах медовый месяц

567

Жена Дюжева затмила всех на премьере

В столице состоялась очередная презентация фильма

567

Как живут восемь внуков Дональда Трампа

Президент США приучает своих многочисленных наследников к роскоши буквально с пеленок

567

Бондарчука сняли с другой женщиной

Рядом с режиссером оказалась вовсе не Паулина Андреева

567

Горячие фото русской обладательницы "Порно Оскара"

Приз в номинации "Исполнительница года" достался актрисе с русско-чешскими корнями

567

"Пивная йога" покоряет мир

Любители фитнеса нашли новое увлечение

567

Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами

Гримеры продолжают портить красоту невесты Федора Бондарчука

567

В Татарстане выбрали самую красивую девушку

Победительницей конкурса красоты стала 22-летняя референт

567

Соблазнительные ведущие музыкальных каналов

Ольга Шелест отмечает день рождения

567

загрузить ещё

Общество

Слова украинца о Крыме всполошили Сеть

Осадивший украинских пропагандистов харьковчанин вызвал жаркую дискуссию в соцсетях
Шоу-бизнес

Рудковская ужаснула уродством на ногах

Поклонникам не понравилась новая фотография продюсера

Политика

Первый глава ЛНР умер в России
Почему мир ждет переговоры Путина и Трампа
Горбачев предупредил о близкой войне
Штайнмайер спел лебединую песню

Шоу-бизнес

Калашникова ответила на обвинения в разврате
Рудковская ужаснула уродством на ногах
Нашумевшие номера шоу "Точь-в-точь"
Бузова осталась без сердца в Чечне

Проишествия

Полицейский рассказал о спасении тонущей автоледи
Мигрант утонул в Венеции под смех зевак (видео)
В Подмосковье второклассник отбился от педофила
Нападение таксиста на москвичку с ребенком сняли на видео

Lifestyle

Бондарчук рассказал о своих главных страхах
Бывшим россиянам выдадут "Карты русского"
Известный музыкант свел счеты с жизнью после ссоры с женой
Главные события Москвы с 27 января по 2 февраля
Общество

Ясновидящая предсказала будущее Путина

Знаменитая китайская гадалка рассказала, что ждет мировых лидеров в 2017 году
Шоу-бизнес

Участнику шоу "Голос" сделали трепанацию черепа

Спевший с Полиной Гагариной артист в тяжелом состоянии
Общество

Могила внучки Платона Лебедева возмутила своими размерами

В Общественную палату пожаловались на мемориал внучки бизнесмена
Спорт

На ком женится Криштиану Роналду

Судя по аккаунту в Instagram, девушка любит спорт

Гороскоп

Мишель Обама уйдет в бизнес
Алена Водонаева снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару

Фоторепортажи

64-летняя актриса поразила молодым телом
"Рукастый морж" стал новым мемом
Звезда "Экспоната" оголилась на Мальдивах
Жена Дюжева затмила всех на премьере

Спорт

На ком женится Криштиану Роналду
Новые подробности избиения дочери Емельяненко
Предателям Степановым назначили зарплату в 600 тысяч
Российских фигуристов втянули в скандал на чемпионате Европы

Регионы

Красноярец под видом девушки вытянул у мужчины 300 тысяч
Забайкальцы стали заложниками миллионеров
Дрифтующий самолет восхитил россиян (видео)
Женщину-убийцу поймали через 20 лет после преступления
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru