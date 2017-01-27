64-летняя актриса поразила молодым телом

Прохожий, который помог полицейскому вытащить девушку из воды, рассказал подробности инцидента
Знаменитая китайская гадалка рассказала, что ждет мировых лидеров в 2017 году
Аргентинская актриса, телеведущая и модель Грасиэла Инес Альфано Казанова, более известная как Грасиэла Альфано, буквально взорвала Интернет своими откровенными снимками. Дело в том, что звезд 64 года, но выглядит она почти в два раза моложе. Dni.Ru сделали подборку самых удивительных снимков латиноамериканской звезды.
Юлия Топольницкая провела на островах медовый месяц
В столице состоялась очередная презентация фильма
Президент США приучает своих многочисленных наследников к роскоши буквально с пеленок
Рядом с режиссером оказалась вовсе не Паулина Андреева
Приз в номинации "Исполнительница года" достался актрисе с русско-чешскими корнями
Любители фитнеса нашли новое увлечение
Гримеры продолжают портить красоту невесты Федора Бондарчука
Победительницей конкурса красоты стала 22-летняя референт
Ольга Шелест отмечает день рождения
Не даром столица Дальнего Востока в число десяти городов с прекрасным видом на море
"Первый канал" вызвал переполох изменениями
Экс-президента Украины обвинили в госизмене
Репортеры по татуировке опознали нового ухажера бывшей зазнобы Алексея
В Сети набирает популярность новая пародия на телеведущую