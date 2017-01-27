64-летняя актриса поразила молодым телом

Аргентинская актриса, телеведущая и модель Грасиэла Инес Альфано Казанова, более известная как Грасиэла Альфано, буквально взорвала Интернет своими откровенными снимками. Дело в том, что звезд 64 года, но выглядит она почти в два раза моложе. Dni.Ru сделали подборку самых удивительных снимков латиноамериканской звезды.