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Янв. 27, 2017
просмотры: 123

64-летняя актриса поразила молодым телом

567

Аргентинская актриса, телеведущая и модель Грасиэла Инес Альфано Казанова, более известная как Грасиэла Альфано, буквально взорвала Интернет своими откровенными снимками. Дело в том, что звезд 64 года, но выглядит она почти в два раза моложе. Dni.Ru сделали подборку самых удивительных снимков латиноамериканской звезды.

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