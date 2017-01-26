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Янв. 26, 2017
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Звезда "Экспоната" оголилась на Мальдивах

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Звезда клипа "Ленинграда" на песню "Экспонат" Юлия Топольницкая недавно вышла замуж за резидента Comedy Club Игоря Чехова. Молодожены решили провести медовый месяц на Мальдивах. Звезды не только купались и загорали, но и занимались активными видами спорта.

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