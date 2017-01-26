Звезда "Экспоната" оголилась на Мальдивах

Звезда клипа "Ленинграда" на песню "Экспонат" Юлия Топольницкая недавно вышла замуж за резидента Comedy Club Игоря Чехова. Молодожены решили провести медовый месяц на Мальдивах. Звезды не только купались и загорали, но и занимались активными видами спорта.